Погода
$ 84.54 - 84.89
€ 99.20 - 100.60

Посольство Германии призвало соотечественников срочно покинуть Афганистан

117  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство Германии в Афганистане призвало соотечественников срочно покинуть Афганистан и предупредило, что возможности консульского отдела по оказанию услуг "очень ограничены". Об этом пишет "Интерфакс".

Дипломаты объяснили, что общая ситуация в стране ухудшилась на фоне боев талибов и правительственными войсками.

Ранее с аналогичными призывами выступили посольства США и Великобритании в Афганистане.

По сообщению афганского Минобороны, в настоящий момент активные боевые действия идут на территории провинций Нангархар, Урузган, Газни, Фарах, Герат, Фарьяб, Балх, Гильменд, Кундуз и Каписа. В четверг утром талибы заявили о захвате основных районов города Газни - центра одноименной провинции в центральном Афганистане, и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке страны.

По утверждению талибов, они до среды контролировали административные центры девяти из 34 провинций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404793
Теги:
Афганистан, Талибан, конфликт, гражданская война
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  