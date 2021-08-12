Улица Панфилова временно будет двухсторонней

Как сообщают в Управлении капитального строительства, из-за реконструкции улицы Кулатова, улица Панфилова временно станет двусторонней.

Улицу Кулатова отремонтируют на отрезке от Каракульской до улицы Байтик Баатыра.

По этой причине улица Логвиненко от Льва Толстого до Кулатова будет закрыта полностью, а по улице Панфилова от Льва Толстого до Кулатова будет организовано двухстороннее движение.

Ремонт дороги проводится по второй фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств КНР.

Мэрия столицы приносит извинения горожанам за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.