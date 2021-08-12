Бишкекчанин побывал в "Теплых ключах" и ужаснулся кучам мусора повсюду

Бишкекчанин Алишер Ташматов буквально вчера побывал в курортной зоне "Теплые ключи" и был шокирован тем, что там нет ни одного свободного от мусора места.

Из поездки он привез видео, на котором видно, что под каждым деревом валяются оставленные людьми пустые пластиковые бутылки, обертки от конфет и мороженого, упаковки от чипсов, пакеты.

- Тут потрясающая природа и нет ни одного места, где не было бы мусора. Горожане, приезжающие на отдых, оставляют весь мусор на природе. Это просто ужасно! И как собираются привлекать туристов? – задается вопросом Алишер Ташматов.