Погода
$ 84.54 - 84.89
€ 99.20 - 100.60

Бишкекчанин побывал в "Теплых ключах" и ужаснулся кучам мусора повсюду

114  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчанин Алишер Ташматов буквально вчера побывал в курортной зоне "Теплые ключи" и был шокирован тем, что там нет ни одного свободного от мусора места.

Из поездки он привез видео, на котором видно, что под каждым деревом валяются оставленные людьми пустые пластиковые бутылки, обертки от конфет и мороженого, упаковки от чипсов, пакеты.

- Тут потрясающая природа и нет ни одного места, где не было бы мусора. Горожане, приезжающие на отдых, оставляют весь мусор на природе. Это просто ужасно! И как собираются привлекать туристов? – задается вопросом Алишер Ташматов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404797
Теги:
мусор, туризм, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  