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Автомобилисты требуют запретить фурам заезжать в Бишкек – убивают асфальт

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- Сергей Швец
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Некоторые отрезки улицы Льва Толстого из ровной когда-то дороги превратились в настоящую стиральную доску. Причина – по ней ездят большегрузные машины. А перед перекрестком с Садыгалиева в асфальте и вовсе появилась колея.

Уже не первый год автомобилисты столицы выступают с требованиями к столичным властям запретить движение фур в Бишкеке. И на то есть несколько довольно серьезных причин.

Во-первых, они создают помехи остальным участникам движения, так как занимают много места, которое им также требуется для выполнения различных маневров. Например, поворотов и разворотов.

К слову, чиновники своими запретами для этих машин перемещаться по основной части городских артерий лишь усугубили проблему, сконцентрировав их буквально на нескольких магистралях, таких как Садыгалиева, Льва Толстого и еще нескольких. Быть может, распределились они по столице равномерно, то и проблем было бы меньше.

Во-вторых, их владельцы часто паркуют технику вдоль дорог, из-за чего на одну полосу сужается проезжая часть. Это, конечно, не техническая проблема. Скорее, привычное для наших людей наплевательское отношение к окружающим. Не все дальнобойщики хотят заморачиваться тем, чтобы искать подходящую базу или стоянку. Подумаешь, занял часть дороги. Ничего страшного, остальные потерпят.

Наконец, в-третьих, фуры разрушают и без того не очень живучий асфальт. И самым показательным примером является упомянутая выше улица Льва Толстого на отрезке от Тимура Фрунзе до Садыгалиева. Она стала настолько волнообразной, что ездить по ней, мягко говоря, некомфортно. А перед перекрестком с улицей Садыгалиева и железнодорожным переездом на Фрунзе, где идут зоны торможения, полотно собирается в гармошку. По этой причине перед Садыгалиева его уже неоднократно меняли. Кроме того, там периодически накатывается колея.

Безусловно, часть вины за это лежит и на дорожных службах, которые делают не совсем качественные дороги. В Германии, например, магистрали не приходят в негодность так быстро, из-за того, что по ним ездят грузовики с прицепами. Ведь технологии строительства артерий там совершенно иные. Вот и нашим властям, с учетом того, что они пустили все большегрузы по Льва Толстого, нужно было сделать ее на европейский манер.

Кроме того, не последнюю роль играет и чиновничья безалаберность. Всю середину лета, считай весь июль, стояла такая жара, что асфальт в прямом смысле слова плавился. Но ограничение для проезда фур в дневное время начало действовать только с 28 июля и продлится оно до 1 сентября. То есть, ответственным лицам потребовалось несколько недель, чтобы понять – на улице слишком высокая температура.

Забавно и то, что каждый год ограничения вводятся на разные даты, хотя погода у нас в летнее время всегда одинаковая – жарит с середины июня и до самого сентября. Сделайте вы уже единое правило, а не изобретайте велосипед каждый новый сезон. Но мы ведь не ищем легких путей.

В общем, самым предпочтительным выходом из ситуации является полный запрет на заезд в Бишкек большегрузного транспорта. Тем более, многие водители грузовиков и сами не против. Им легче доехать до какой-нибудь пригородной базы, выгрузить товар, а дальше пусть его развозят машины поменьше. Это лучше, чем петлять по узким улицам на огромной шаланде. К тому же в последние годы начали активно строиться те самые пригородные базы и терминалы.


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URL: https://www.vb.kg/404798
Теги:
грузоперевозки, дороги, транспорт, Бишкек, автомобили
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