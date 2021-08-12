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Что вы думаете о переносе учебного года на 15 сентября? (опрос)

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане инициатива Кабинета министров о переносе учебного года в образовательных организациях с 1 на 15 сентября вызвала жаркие дискуссии в обществе.

Мнения общественности разделились. Одни считают, что 1 сентября - традиционный народный праздник, День знаний и отменять его неправильно. Другие, наоборот, с энтузиазмом приняли такую идею, главное чтобы школы вообще открылись в реальном режиме.

Елена, мать пятиклассника

- Мне кажется, что так специально оттягивают время, а там новая волна, и школы не откроют. У нас в пятом классе, новый учитель, для ребенка стресс . Первоклассники тоже с нетерпением ждут 1 сентября. Во все времена учителя и давали две недели на "раскачку" чтоб дети после лета наговорились с друзьями, и приступили к учебе. Внятных объяснений отложенного учебного года нет, туристический сезон вообще не оправдание, и не имеет отношение к учебному процессу.

Чинара, бишкекчанка

- Две недели мы можем потерпеть, и потом эти две недели отучиться в июне. Это лучше чем подвешенное состояние прошлого учебного года.

Учитель бишкекской школы, попросил не называть имени.

- Учебная программа рассчитана на 34 недели, а это значит, что и учёба тогда должна закончиться в начале июня. А не 25 мая, соответственно экзамены тоже будут позже. Поступление в вузы (есть вузы, где нужны документы раньше и т д). Выпускники школ не смогут поступить в вузы других стран, поскольку школьные аттестаты они получат, когда в ряде институтов и университетов Казахстана и России, куда чаще всего едут наши граждане, приемные экзамены уже закончатся.

Кенешбек Сайназаров, эксперт по вопросам образования

- Такая инициатива связана с климатическими условиями страны. Наша страна является аграрной и период с 1 по 15 сентября совпадает с полевыми работами. Из-за этого ученики вынуждены пропускать занятия, и учителя тоже задействованы в полевых работах. В таком случае, можно понять: почему Кабмин предлагает такое нововведение. Конечно, нужно будет провести корректировку в учебный график, но не думаю, что это повлияет сильно на учебную программу и нагрузку.

Дастан Бекешев, депутат ЖК

- Этот вопрос обсуждается, по меньшей мере, 10 лет. Еще с тех пор как я пришел в парламент в 2010 году. Но Министерство образования всегда сопротивлялось этому. И я тоже приверженец того, чтобы оставить учебный год 1 сентября. Но если уже приняли такое решение, то давайте посмотрим, какие будут последствия. До этого я выступал против такой идеи, лишь потому что в сельской местности детей эксплуатируют на полях. Получается мы создаем такую почву, когда дети не идут в школу, а до 15 сентября работают на сборе урожая. Но в этом году с учетом засухи может не будет таких случаев. Но опасения все же есть. Соответственно, учитывается, что переносятся на 15 дней позже отпуска учителей и каникулы. Посмотрим, буду ли отрицательные или положительные последствия.

Мамат Ишматов, учитель математики

- Большинство сотрудников в сфере образования и родители планируют свою жизнь и имеют определенный график. Не совсем правильно сообщать об этом за 20 дней до начала учебного года. У страны было 17 месяцев для подготовки к учебному году в режиме оффлайн. Учителям придется переписывать учебные план и тд. С другой стороны в регионах многие ученики пропускают начало учебного года, потому что они заняты сбором урожая и тд.

Объем бумажной работы только увеличивается. Нет гарантий, что не продлят сроки и работа продолжится онлайн. Даже самые талантливые и ответственные ребята устали от онлайн обучения, качество будет только ухудшаться.

Алишер Ташматов, бишкекский активист

- Я считаю, эпидемиологическая ситуация в стране ещё не самая благоприятная. То, что идёт снижение числа зараженных - это не показатель возвращения к очной форме обучения. Риски весьма велики. А с учётом, что болеть стали дети, причём наполняемость в классах свыше 50 учеников - это чревато серьёзными последствиями. Ведь если посмотреть статистику, очередную волну нам надо ждать именно осенью. При том, что смертность в стране от коронавируса и внебольничной пневмонии продолжает происходить. Так, что возвращение к очной форме обучения весьма опасная затея. Но с другой стороны дети без посещения школы могут просто отупеть. Многие родители просто не имею возможности обучать. Летом надо было детей готовить к заочной форме обучения. Правительство должно максимально обеспечить безопасность не только детей, но и родителей. В школах маски не носят вообще. Эпидемиологические нормы не соблюдают. Так что, риски слишком велики.

Справка

  1. 1 сентября как начало учебного года на территории СССР было установлено только в 1935 году. До того Совнарком настаивал лишь на том, чтобы все дети в возрасте 8-10 лет были приняты в школу осенью.
  2. В России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане ученики традиционно пойдут в школы 1 сентября. А в Грузии уже с 2016 года официальной датой начала учебного года считается 15 сентября.
  3. Определенной даты для начала учебного года нет во многих европейских странах. В Великобритании учебный год начинается "примерно" 1 сентября. Местные органы власти могут установить дату начала осеннего семестра - 30-31 августа или 3-4 сентября, даже если это середина недели. Дата начала двигается в зависимости от местных праздников.
  4. В Германии учеба начинается в конце августа или первых неделях сентября. Администрация федеральной земли самостоятельно устанавливает День знаний каждый год.
  5. В Японии учебный год начинается вообще в апреле. В это время по всей стране цветет сакура.
  6. В США каждый административный округ устанавливает свою дату начала учебного года и расписание семестров. В некоторых школах учеба начинается в августе, в других – через 1-2 дня после Labor day – праздника труда, который празднуется в первый понедельник сентября.
  7. В Китае учеба начинается 1 сентября. Китайские школьники отдыхают всего 2 раза в год - на китайский новый год и летом, с 15 июля по 1 сентября. Но такая система образования дает свои плоды: средние результаты школьников Шанхая самые высокие в мире.
  8. Испанские дети идут в школу в конце сентября - начале октября, когда завершаются основные работы по сбору урожая.


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URL: https://www.vb.kg/404802
Теги:
Дастан Бекешев, Министерство образования, школа, Кыргызстан, Кабинет министров
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