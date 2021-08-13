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В посольстве КР в РФ рассказали о работе по защите прав соотечественников

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- Евгений Денисенко
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Основной и приоритетной деятельностью консульского отдела посольства КР в РФ остается оказание качественной и практической помощи согражданам в защите их прав и интересов в стране пребывания. Об этом заявили в дипмиссии, рассказав о различных направлениях такой работы.

Так, за последнее время сотрудники данного отдела совершили семь выездов в места происшествия с участием граждан КР. Побывали, в частности, 2-3 августа в отделениях полиции, где находились 54 кыргызстанца, задержанные во время рейдов по установлению личности и проверке по базе данных Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. В итоге все мигранты были отпущены, включая тех, у кого выявили административные нарушения.

Еще одно важное направление – содействие погашению долгов со стороны некоторых работодателей по заработной плате. В результате предпринятых усилий, переговоров с руководством конкретных компаний шести десяткам граждан КР был выплачен заработок в размере более 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, 160 соотечественников получили консультации по юридическим вопросам (уголовные, гражданские, административные дела). Рассмотрено пять обращений по поводу выплаты компенсаций на репатриацию тел умерших. Соответствующие ответы и разъяснения были даны и на все 44 обращения, поступившие в интернет-приемную посольства.

Продолжали производиться в ежедневном режиме и консульские действия по вопросам документирования сограждан. В том числе, выдано 416 свидетельств на возвращение в Кыргызстан, оформлено 346 общегражданских (заграничных) паспортов и 203 ID-паспорта, выданы соответственно 139 и 191 такой документ, продлены 22 и 15 паспортов, поставлено на временный консульский учет 417, на постоянный консульский учет – два человека, выдано 47 справок о присвоении новорожденным фамилии по национальным традициям и так далее.

В посольстве в очередной раз напомнили соотечественникам: при возникновении тех или иных проблем необходимо обращаться именно сюда, а не пытаться решать вопросы через каких-либо посредников. В последнем случае это, как подчеркивается, чревато административной, а то и уголовной ответственностью, со всеми вытекающими последствиями.


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URL: https://www.vb.kg/404804
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