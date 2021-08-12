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Экс-президента Сооронбая Жээнбекова допросили в ГКНБ

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- Александра Василькова
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По делу проекта "Кумтор" допрошен экс-президент страны Сооронбай Жээнбеко, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Отмечается, что по делу проекта "Кумтор" Межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту "Кумтор".

В целях полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершения, установленных следствием преступных действий отдельных высокопоставленных чиновников, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В этой связи, по событиям, имеющим значение для уголовного дела, 12 августа 2021 года был допрошен в качестве свидетеля экс-президент Сооронбай Жээнбеков, который в 2017 году занимал должность премьер-министра страны.

ГКНБ отмечает, что с Жээнбековым продолжатся следственные действия.

По результатам проведенного следствия действиям всех фигурантов уголовного дела, вина которых установлена расследованием, будет дана объективная юридическая оценка, вне зависимости от занимаемых должностей, заслуг и регалий.


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URL: https://www.vb.kg/404806
Теги:
ГКНБ, Кумтор, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, уголовное дело
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