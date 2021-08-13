Уехала с парнем. С 4 августа ведутся поиски 17-летней Саиды Исмаиловой

Внимание, розыск!

ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавшая Исмаилова Саида 2004 года рождения, проживающая по адресу село Ново-Павловка ул. Профсоюзная. Девочка вышла из дома 4 августа и не вернулась.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что указанная без вести пропавшая ехала вместе со свои парнем Аттокуровым Азатом Касымалиевичем 1996 года рождения.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Сокулуского района (0312) 60-75-67, 0558 86 14 86,0709 35-35-29 (группа розыска).