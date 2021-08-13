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Мужчину, напавшего на сотрудницу детского центра в Бишкеке, водворили в ИВС

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- Оксана Гут
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29-летний мужчина, напавший на сотрудницу детского центра якобы за то, что она обслужила его на русском языке, задержан. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек.

В ведомстве напомнили, что 2 августа в УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка У.В. с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который находясь в одном из торговых центров, расположенных на пересечении М. Горького и 7-Апреля, где будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаюсь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор ударил по голове заявительницы.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В части полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза.

12 августа гражданин А.А. 1992 года рождения был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

По истечению 48 часов Октябрьским районным судом г. Бишкек в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/404821
Теги:
ГУВД, задержание, нападение, русский язык, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан
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