График учебного года в школах и вузах Кыргызстана

В Кыргызстане Министерство образования и науки озвучило график обучения в школах и вузах, измененный после постановления Кабинета министров о переносе начала учебного года с 1 на 15 сентября. Это распоряжение касается образовательных организаций всех форм собственности.

Школы:

I четверть - с 15 сентября по 5 ноября (38 полных учебных дней); II четверть - с 15 ноября по 31 декабря (35 учебных дней); III четверть - с 11 января по 18 марта (47 учебных дней); IV четверть - с 28 марта по 8 июня (50 учебных дней).

Каникулы:

осенние - 8 по 14 ноября; зимние - с 1 по 10 января; весенние - с 21 по 27 марта; летние (для учеников младших и невыпускных классов) - с 10 июня.

Последний звонок - 9 июня.

Выпускные госэкзамены для 9 и 11 классов пройдут с 10 июня по 1 июля.

Вручение аттестатов состоится в 9-х классах - 11 июля, в 11-х классах - 15 июля.

Вузы и учреждения среде-профессионального образования на базе 11 класса

Первое полугодие: 15 сентября – 31 декабря

Зимняя сессия: 3-21 января. Каникулы: 24 января – 5 февраля

Второе полугодие- 7 февраля – 25 июня. Летняя сессия 27 – 16 июля. Каникулы - 18 июля - 14 сентября.

- В школах годовую нагрузку по учебному плану в 34 недели мы выполняем. Приемная кампания в вузы и спузы на 2023 год пройдет 23 июля – 10 сентября 2022 года. Также многих волнует вопрос: успеют ли подать наши выпускники документы для поступения в зарубежные вузы. У нас есть международный отдел, где проанализировали эту ситуацию и считают, что наши дети успеют подать и отправить документы в зарубежные вузы в том числе в Россию и Казахстан, - сообщила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.