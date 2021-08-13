Погода
$ 84.61 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

График учебного года в школах и вузах Кыргызстана

63  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане Министерство образования и науки озвучило график обучения в школах и вузах, измененный после постановления Кабинета министров о переносе начала учебного года с 1 на 15 сентября. Это распоряжение касается образовательных организаций всех форм собственности.

Школы:

  1. I четверть - с 15 сентября по 5 ноября (38 полных учебных дней);
  2. II четверть - с 15 ноября по 31 декабря (35 учебных дней);
  3. III четверть - с 11 января по 18 марта (47 учебных дней);
  4. IV четверть - с 28 марта по 8 июня (50 учебных дней).

Каникулы:

  1. осенние - 8 по 14 ноября;
  2. зимние - с 1 по 10 января;
  3. весенние - с 21 по 27 марта;
  4. летние (для учеников младших и невыпускных классов) - с 10 июня.

Последний звонок - 9 июня.

Выпускные госэкзамены для 9 и 11 классов пройдут с 10 июня по 1 июля.

Вручение аттестатов состоится в 9-х классах - 11 июля, в 11-х классах - 15 июля.

Вузы и учреждения среде-профессионального образования на базе 11 класса

Первое полугодие: 15 сентября – 31 декабря

Зимняя сессия: 3-21 января. Каникулы: 24 января – 5 февраля

Второе полугодие- 7 февраля – 25 июня. Летняя сессия 27 – 16 июля. Каникулы - 18 июля - 14 сентября.

- В школах годовую нагрузку по учебному плану в 34 недели мы выполняем. Приемная кампания в вузы и спузы на 2023 год пройдет 23 июля – 10 сентября 2022 года. Также многих волнует вопрос: успеют ли подать наши выпускники документы для поступения в зарубежные вузы. У нас есть международный отдел, где проанализировали эту ситуацию и считают, что наши дети успеют подать и отправить документы в зарубежные вузы в том числе в Россию и Казахстан, - сообщила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404826
Теги:
вуз, школа, Кыргызстан, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  