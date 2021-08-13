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Или Кумтор останется народным, или предатели все-таки отдадут его канадцам

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На уходящей неделе The Wall Street Journal опубликовал статью "A Gold Mine Takeover Highlights Increasing Mining-Sector Risk" ("Захват рудника указывает на возрастающие риски в горнорудной промышленности") о конфликте канадской компании Centerra Gold Inc. с правительством Кыргызстана из-за месторождения Кумтор.

В статье рассказывается об объемах канадских инвестиций, превративших "золоторудное месторождение, расположенное в отдаленном районе Кыргызстана, в процветающее золотодобывающее предприятие". Введение же госуправления на руднике американские журналисты называют "одной из самых дерзких акций, предпринятых когда-либо государством мира".

В этом контексте получается, что кыргызы-захватчики на собственной же земле, а канадские бизнесмены – добропорядочные инвесторы, годами одаривающие аборигенов всяческими благами.

Также, на этой неделе в ряде отечественных СМИ появились сообщения о том, что Centerra оценила убытки от перехвата контроля над Кумтором в 926,4 миллиона долларов.

Очевидно, что заявленные потери в почти миллиард долларов возместить канадцам будет очень трудно. Инициированные разбирательства в международном арбитраже могут длиться годами. Причем, неясно в чью пользу в итоге будет принято решение.

С другой стороны, быстро вернуть контроль над рудником иностранные инвесторы могли бы, если в КР сменится власть в результате очередной заварушки, допустим, осенью.

Выходит, что сегодня Centerra весьма заинтересована в дестабилизации ситуации в Кыргызстане. Канадцы тридцать лет были хозяевами в нашей республике, вольготно чувствовали себя, поскольку прикармливали множество чиновников. Они прекрасно разбираются во всех отечественных коррупционных схемах и понимают, что очередная революция обойдется намного дешевле, чем миллиард долларов, который они уже потеряли из-за того, что Кыргызстан вернул себе Кумтор.

Компания вполне способна своими силами организовать госпереворот. Все ресурсы у нее для этого есть: деньги, лояльность прозападных оппозиционеров, а также СМИ. Более того, информационная война против кыргызских властей уже началась и становится все более наступательной.

Учитывая, насколько "чистоплотно" инвесторы вели бизнес в нашей республике до сих пор, вряд ли стоит удивляться, если они в итоге устроят что-то подобное.

К слову, возобновление проканадской кампании в СМИ в настоящее время, позволяет сделать вывод о том, что визит Аскара Акаева в Кыргызстан, заставил Centerra нервничать.

Нельзя сказать, что возвращение опального первого президента по достоинству оценили на родине. Внимание общественности в большей степени было направлено на то, каких родственников Акаев навестил и как его встречали.

По факту же, приезд Аскара Акаевича - важнейшее политическое событие последнего месяца. Первый президент, как ни крути, является одним из наиболее ценных и надежных свидетелей по делу о "Кумторе". Его неуклюжая покаянная речь, с которой он обратился к народу КР, по сути, признание того факта, что из-за недосмотра первого президента республики, канадцы нагло обворовывали кыргызский народ все эти годы. Причем, если при заключении первого соглашения они воспользовались неопытностью и где-то наивностью руководителей молодого постсоветского государства, то потом просто интегрировались во властные структуры, вскармливая "своих" политиков.

Сегодня против Centerra с ее деньгами и связями выступает только ГКНБ во главе с председателем Камчыбеком Ташиевым. Ведомство методично расследует уголовные дела, связанные с коррупцией при заключении соглашений по руднику Кумтор. В числе фигурантов по этому делу множество влиятельнейших людей республики.

Вчера, например, на допрос вызвали экс-президента я Жээнбекова. Причем, как отмечают в ГКНБ, "по результатам следствия действиям всех фигурантов уголовного дела, вина которых установлена расследованием, будет дана объективная юридическая оценка, вне зависимости от занимаемых должностей, заслуг и регалий".

Так вот вся нагрузка в информационной войне с Centerra ложится на ГКНБ. В то время как в зарубежной и отечественной прессе публикуются материалы, призванные сформировать у общественности мнение о том, что кыргызстанцы зря пытаются восстановить историческую справедливость и напрасно взялись сами управлять самым крупным рудником страны, ведомство распространяет информацию о том, какие следственные действия проводятся и как в целом продвигается процесс по делу Кумтора.

Понятно, что осенью информационные атаки в адрес Кыргызстана только усилятся. И когда медийная война выйдет на новый уровень – а это случится, поскольку у канадцев есть деньги для того, чтобы купить с потрохами большую часть СМИ республики – ГКНБ во главе с Ташиевым отбиваться будет очень непросто. У них в отличии от Centerra в активе только пресс-служба ведомства.

В этом плане сейчас ГКНБ нужна общегосударственная поддержка, поскольку и дело о Кумторе – общегосударственное. Пока же вместо этого ведомство получает критику от кабинетных чиновников, вроде Таалатбека Масадыкова. Вместо того, чтобы оказывать содействие, защищать интересы своей страны, Масадыков пиарится, укоряя ГКНБ в том, что ведомство открыто докладывает общественности о своих успехах и неудачах по делу Кумтора.

Как бы то ни было, а в этой ситуации именно ГКНБ является защитником интересов страны и народа. А те, кто противостоит этим процессам, является попросту предателем.


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URL: https://www.vb.kg/404827
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