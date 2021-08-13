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В Госдуме РФ выступили за ужесточение миграционных требований

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- Евгений Денисенко
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Пожизненно высылать из России мигрантов-участников массовых драк – с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Об этом он заявил в эфире "Вести FM".

Приезжающие в Россию мигранты из стран Центральной Азии должны соблюдать законы и нести ответственность за нарушения, подчеркнул парламентарий. Поводом для этого заявления стали и несколько массовых драк, происшедших в последнее время между мигрантами в Москве и Подмосковье. Одним из наиболее резонансных стал конфликт в столичном районе Кузьминки между выходцами из Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, в котором приняли участие около двухсот человек.

"Если мы привозим людей к нам работать, то мы должны их обеспечить не только легальными правами, но и ответственностью за собственное поведение. Подрались - прямо на следующий день в самолёт и домой! Причём высылать таких людей надо без права въезда в РФ пожизненно", - сказал Пётр Толстой.

По его мнению, эта мера поспособствует и тому, чтобы избежать в России создания этнических анклавов, как это произошло, например, во Франции. "Там тоже привозили в страну дешёвую рабочую силу - из Африки. И что они получили в итоге? Они получили анклавы, некие гетто, где живут мигранты, которые не хотят даже хоть как-то ассимилироваться. И у нас сейчас такие тенденции стали появляться", - считает депутат.

При этом он подчеркивает, что "мы - за братство с народами, с которыми имеем общую советскую историю". "Но если они приезжают к нам в гости, то должны соблюдать наши правила, а не устанавливать свои", - отметил вице-спикер Госдумы.

В свою очередь, другой ее депутат, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов высказался за ввод со странами Центральной Азии визового режима.

"Ввести визовый режим с южными соседями - единственный способ для России избежать миграционной катастрофы. Посмотрите, что творится! Почти каждый день в новостях появляется информация о массовых побоищах мигрантов", - написал парламентарий в Facebook.

Миронов также считает, что "фактически мигранты отнимают работу у миллионов наших граждан, потому что работают за копейки, что выгодно работодателям".

"А у нас почти 4 миллиона безработных. Чтобы навести порядок внутри страны, надо начать с наведения порядка на границе. Введение визового режима для стран Средней Азии - самый верный шаг. Я неоднократно предлагал эту меру, но сегодня она стала во сто крат актуальнее", - заявил депутат.

Ранее еще один депутат Госдумы Алексей Журавлев предлагал ввести для иностранных граждан отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность мигрантов трудовыми лагерями.

"Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, другой нам не надо", - отметил Журавлёв в Facebook. По его мнению, "зачинщиков и основных участников драки надо посадить, остальных депортировать навсегда, а их работодателей - оштрафовать, чтобы в следующий раз не нанимали отморозков".


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URL: https://www.vb.kg/404828
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