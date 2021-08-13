В чемпионате Узбекистана по хоккею могут сыграть клубы из Кыргызстана

Два клуба из Кыргызстана могут принять участие во втором чемпионате Узбекистана по хоккею. Об этом заявил президент Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Баходыр Гафуров в интервью изданию "Оламспорт".

По словам Гафурова, старт чемпионата запланирован на вторую половину ноября текущего года. Турнир продлится около четырех месяцев.

"Количество участников еще согласовывается, но мы рассчитываем, что будет не менее шести команд. Ведутся переговоры с Федерацией хоккея Кыргызстана о вхождении в наш чемпионат двух команд из этой страны", - рассказал глава ФХУ.

Также Гафуров отметил, что одной из главных задач, которая стоит перед нашей ФХУ, - начать выступление в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) национальной сборной в 2023 году.

"Совершенно определенно, первый призыв национальной сборной страны будет в подавляющем большинстве представлен натурализованными зарубежными, преимущественно российскими игроками, которые изъявят желание принять узбекское гражданство и выступать под нашим государственным флагом", - уточнил Гафуров.

Федерация хоккея Узбекистана была основана в марте 2018 года. Первый полноценный чемпионат страны с участием четырех клубов из Ташкента состоялся весной 2019 года. Тем же летом клуб "Хумо" был заявлен для участия во второй по силе российской лиге, Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а "Хумо-2" – в чемпионате Казахстана. В сентябре 2019 года Узбекистан был принят в ИИХФ. Однако "Хумо" так и не удалось завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Клуб был вынужден сняться с турнира на стадии четвертьфинала плей-офф. Команда по сути была расформирована. В прошедшем сезоне руководство "Хумо" отказалось заявляться в ВХЛ. В июне этого года руководители команды также заявили об отказе возвращения в Лигу до "стабильных времен". Между тем, новая ледовая арена открылась в Самарканде.

Чемпионат Кыргызстана по хоккею проходит с 2007 года. Весной 2019 года вице-президент Федерации хоккея Кыргызстана Мурат Жакыпов в интервью "Фергане" рассказал, что в стране два флагмана хоккея – "Дордой" и "Локомотив". На них ориентируются остальные клубы. Всего в Кыргызстане около 20 команд, в 2019 году были заявлены на сезон 9. Возникают сложности с недостатком ледовых арен. На всю страну сейчас лишь два катка – в Бишкеке и Нарыне. Сборная страны почти целиком состоит из натурализованных россиян и казахстанцев, выступающих в чемпионате Кыргызстана.

Источник: fergana.media