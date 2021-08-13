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У каждого горожанина есть воспоминания, связанные с бульваром Эркиндик

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- Айжан Мамбеталиева
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У каждого горожанина есть воспоминания, связанные с бульваром Эркиндик. Так считают сотрудники столичного муниципалитета, а потому, в преддверии 30-летия независимости нашей страны, рассказать, как создавался этот самый зеленый, уютный и колоритный бульвар нашего города.

Можно сказать, что бульвар создан в годы основания нашей столицы, тогдашнего Пишпека. В 1898 году садоводы и жители города организовали посадку Дубового парка, а в День леса в 1902 году был заложен сквер, что явилось началом улицы Бульварской, а ныне популярного места притяжения всех горожан.

Почти каждый дом на бульваре связан с именами выдающихся людей страны, а по памятникам и зданиям можно читать историю города.

В советское время его не раз переименовывали: сначала в улицу Комсомольскую, а затем в улицу имени революционера Дзержинского. С приобретением суверенитета бульвар стали величать Эркиндик.

На бульваре настоящий калейдоскоп больших клумб разных форм, с ранней весны до поздней осени они покрыты ярким, пестрым ковром. Особенно красив этот ковер сейчас, летом, когда цветут розы.

На юге бульвара и поныне расположено здание Бишкекского железнодорожного вокзала. Выходя из здания, гости столицы сразу же оказываются на главной достопримечательности Бишкека и понимают, куда они приехали!

На север тянутся сразу две аллеи, окруженные массивными многолетними дубами, которые создают тень и навевают прохладу. Также неподалеку расположен старинный кинотеатр "Ала-Тоо", кстати, свое название он получил по предложению поэта Джоомарта Боконбаева.

Горожане с удовольствием приходят сюда, на Эркиндик, чтобы отдохнуть после рабочего дня. Те, кто любит активно проводить время, катаются по дорожкам на велосипедах, роликах и самокатах, занимаются пробежкой, играют в бадминтон, теннис и наслаждаются свежим воздухом. Летом на скамейках под раскидистыми деревьями не найти свободного места. До позднего вечера в парке кипит жизнь, и не хочется уходить!


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URL: https://www.vb.kg/404838
Теги:
мэрия, Бишкек
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