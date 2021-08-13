601 койко-место есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

601 свободное койко-место есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 13 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 3;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 73;

Клиническом родильном доме № 2 – 58;

Национальном центре кардиологии и терапии – 17;

Чуйской областной объединенной больнице – 38;

Национальном госпитале (ИОВ) – 65;

Национальном центре онкологии и гематологии – 27;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 39;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 88;

Республиканском центре наркологии – 85;

Военном госпитале – 40;

Национальном центре охраны материнства и детства – 31;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 37.