Жапыкеев: Народ был бы благодарен Ташиеву, если Жээнбеков ответит "даканса"

Все виновные по делу "Кумтора" должны быть наказаны. Об этом заявил экс-председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев.

Накануне по делу "Кумтора" был допрошен экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков. И бывший глава расформированного Финпола не оставил это "событие" без своих комментариев.

"Друзья, вчера в ГКНБ СШЖ (Сооронбай Шарипович Жээнбеков - ред.) нормально попотел, но, похоже, Камчыбек Ташиев (глава ГКНБ - ред.) доведет дело до конца и он будет привлечен к ответу.

Удачи Камчыбеку Ташиеву, каждый должен ответить, они "съели" то, что принадлежало кыргызскому народу и живут на дачах. Все, кто причастен к делу "Кумтора" должны быть арестованы. Акаев (Аскар Акаев - ред.) также должен быть привлечен к ответственности. Народ был бы благодарен Камчыбеку Кыдыршаевичу, если "СШЖ ответит даканса"". "Кумтор" получил 35 млдр долларов, вывез золотом, и теперь у нас дефолт", - написал Жапыкеев на своей странице в соцсетях.