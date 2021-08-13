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Жапыкеев: Народ был бы благодарен Ташиеву, если Жээнбеков ответит "даканса"

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- Оксана Гут
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Все виновные по делу "Кумтора" должны быть наказаны. Об этом заявил экс-председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев.

Накануне по делу "Кумтора" был допрошен экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков. И бывший глава расформированного Финпола не оставил это "событие" без своих комментариев.

"Друзья, вчера в ГКНБ СШЖ (Сооронбай Шарипович Жээнбеков - ред.) нормально попотел, но, похоже, Камчыбек Ташиев (глава ГКНБ - ред.) доведет дело до конца и он будет привлечен к ответу.

Удачи Камчыбеку Ташиеву, каждый должен ответить, они "съели" то, что принадлежало кыргызскому народу и живут на дачах. Все, кто причастен к делу "Кумтора" должны быть арестованы. Акаев (Аскар Акаев - ред.) также должен быть привлечен к ответственности. Народ был бы благодарен Камчыбеку Кыдыршаевичу, если "СШЖ ответит даканса"". "Кумтор" получил 35 млдр долларов, вывез золотом, и теперь у нас дефолт", - написал Жапыкеев на своей странице в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/404842
Теги:
ГКНБ, Кумтор, Камчыбек Ташиев, Сооронбай Жээнбеков, Сыймык Жапыкеев, уголовная ответственность, Кыргызстан, политика, экс-президент
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