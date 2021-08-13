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Садыр Жапаров рассказал о намерениях достроить ТЭЦ-2 в Бишкеке

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- Н Крайнова
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В Бишкеке президент КР Садыр Жапаров сегодня, 13 августа, ознакомился с состоянием ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе посещения главу государства проинформировали о том, что проект строительства ТЭЦ-2 был разработан в 1991 году. По проекту в качестве основного топлива планировалось использовать экологически чистое топливо - природный газ. Строительство ТЭЦ-2 намеревались проводить в два этапа на территории в более чем 100 га. Однако, в связи с развалом СССР и перебоями газоснабжения строительство объекта приостановилось, а санитарную зону ТЭЦ-2 площадью в 47 га постепенно застроили индивидуал ьными жилыми домами.

Было отмечено, что предлагается возобновить строительство ТЭЦ-2, достроить в течении 2-5 лет, доведя её мощность до 460 МВт. В будущем дополнительные мощности позволят обеспечить бесперебойным электроснабжением новых абонентов Бишкека, число которых постоянно растет. Обеспечение надежного электро- и теплоснабжения населения и сфер экономики при помощи ТЭЦ-2 в перспективе даст возможность диверсифицировать структуру по производству электроэнергии и рационально использовать водные ресурсы на Токтогульской ГЭС.

В ближайшее время планируется объявить тендер на разработку предварительного технико-экономического обоснования по реабилитации ТЭЦ-2.

Садыр Жапаров осмотрел здание и оборудование ТЭЦ-2, после чего побеседовал с жителями жилого массива, образовавшегося возле данного стратегического объекта.

Глава государства рассказал жителям о намерениях достроить ТЭЦ-2, планируемых мерах по проведению чистых парламентских выборов и призвал граждан активней вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

Местные жители в беседе озвучили вопросы по трансформации участков вокруг ТЭЦ-2, строительства социальных объектов и другие насущные проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/404844
Теги:
Садыр Жапаров, ТЭЦ, Бишкек, Кыргызстан
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