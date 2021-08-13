В Санкт-Петербурге определились с вакцинацией мигрантов

Вакцинация иностранных граждан в Санкт-Петербурге начнется с 16 августа. И будет проходить, в том числе, на базе торгово-развлекательного центра "Галерея".

Здесь находится и крупнейший в городе прививочный пункт. Там расположены 11 прививочных кабинетов, в которых принимают врачи и медсестры. Посетителей консультируют шесть администраторов. Этот центр рассчитан на проведение 1000 вакцинаций в сутки.

Комитет по здравоохранению Петербурга выдал официальное разрешение на вакцинацию иностранных граждан. Поставить укол смогут также мигранты и туристы. В город для этих целей уже доставлено 40 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".

В целом же сделать прививку можно будет в 20 пунктах. Вакцинация будет проходить как по заявкам работодателей, так и по свободной записи через специально организованный call-центр.

Стоить прививки для иностранных граждан "Спутником Лайт", по информации местных СМИ, составит 3500 рублей, для прохождения вакцинации достаточно будет одного документа – паспорта. В Москве, напомним, где прививочная кампания в отношении иностранцев идет уже полным ходом, один укол обходится в 1300 рублей.

По последним данным, северная столица России вышла на первые позиции по рейтингу заболевших в стране. Как рассказали в почетном консульстве Кыргызстана в Санкт-Петербурге, среди заболевших, которым оказываются различные виды медицинской помощи, есть и граждане республики. Всего кыргызская диаспор насчитывает в этом региона до 40 тысяч человек, которые трудятся в различных отраслях, обучаются в петербургских вузах.