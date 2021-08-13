Талибы пока не готовы захватить столицу Афганистана Кабул

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, принявший участие в арт-кластере "Таврида", ответил на вопросы его участников, связанные, в том числе, с Афганистаном. "Разделяем ли мы опасения разведки США, что Кабул может "пасть" через два месяца и перейти в руки талибов?" – был один из вопросов.

"Поскольку всё, что происходит в Афганистане – это результат двадцатилетнего пребывания США, мы полагаемся на оценки ЦРУ", - ответил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Тем временем, как сообщают мировые СМИ, к сегодняшнему дню талибы захватили второй по величине город в Афганистане Кандагар - центр одноименной провинции. И, по информации Twitter, заняли офис губернатора, штаб сил безопасности и другие важные учреждения. В их руки также перешло оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспортные средства.

В целом же в последние месяцы боевики "Талибана" уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются. Противостояние правительственных сил с талибами обострилось на фоне из страны вывода американских войск.

То, что талибы взяли Кандагар, ещё не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана - Кабул. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он считает, что "так или иначе" в Афганистане пройдут мирные переговоры поскольку талибы не взяли Кабул и сделать это пока не в состоянии. Что касается взятия Кандагара, то Кобулов считает: это произошло не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а в результате бегства той самой афганской армии, которую готовили американцы и натовцы вместе взятые.