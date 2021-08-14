Продавец Кайрат дарит покупателям хорошее настроение

В честь 30-летия независимости Кыргызстана, сотрудники мэрии продолжают рассказывать о простых горожан, которые делают важную работу. Герой сегодняшнего рассказа - молодой продавец Ошского рынка, которого зовут Кайрат. Он продает овощи и фрукты, а также дарит людям хорошее настроение.

- Келиӊиз эжеке, эмне берейин?! - так обращается продавец Ошского рынка Кайрат к своим покупателям. Он вежлив, любезен, а улыбка не сходит с лица. Неудивительно, что к нему тянутся горожане, покупают у него свежие овощи и фрукты.

Кайрату 29 лет, он работает продавцом с раннего детства. Помогая родителям, парень продолжает бизнес, а в будущем мечтает стать большим предпринимателем.

Он говорит, что уже привык к этому месту. Ежедневно парень сталкивается с морем позитива, бывает, и иностранцы захаживают поглядеть на среднеазиатский базар. Им кстати очень нравятся наши колоритные и яркие торговые ряды с фруктами и овощами, специями и травами. Они то и дело пытаются запечатлеть это разнообразие на фотоаппарат и купить что-нибудь вкусное.

- У меня очень интересная работа. Несмотря на то, что рабочий день начинается с 7 часов утра, я не замечаю, как на улице вечереет. Так заработаюсь, что смотрю на часы, когда уже пора бы собираться домой. Каждый день разные люди приходят, с каждым покупателем нужно найти общий язык. Стараюсь продать каждому клиенту свежие фрукты и овощи, потому что для меня важно, чтобы покупатель завтра снова пришел ко мне. В моей работе важно не только продать свой товар, нужна еще доброта, общительность и улыбка, чтобы бишкекчане уходили с хорошим настроением, - рассказывает Кайрат.