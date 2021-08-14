Австрийские предприниматели хотят в реализовывать проекты в Кыргызстане

В Министерства экономики и финансов встретились заместитель министра Жарасул Абдураимов и чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Кыргызстане Вилли Кемпель.

В ходе встречи стороны отметили необходимость дальнейшего углубления сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.

Жарасул Абдураимов рассказал об инвестиционном потенциале нашей страны и предложил сотрудничество в области высоких технологий в сфере транспорта, здравоохранения, машиностроения. Кроме того, выразил заинтересованность в строительстве дата-центра в Кыргызстане.

Посол проинформировал о заинтересованности австрийских предпринимателей в реализации коммерческих проектов в Кыргызстане в области сельского хозяйства, строительства дорог.

Кроме того, стороны достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики и обмена опытом.