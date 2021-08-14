Работы юных художников из России можно увидеть в Бишкеке

В Русском доме в Бишкеке открылась выставка лучших работ учащихся детских художественных школ России. Репродукции картин экспонируются в рамках Дней культуры России в Кыргызстане. Дни культуры приурочены к Перекрестному году двух стран.

Выставку открыли заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, куратор молодежных и волонтерских проектов Русского дома Баира Буваева и куратор культурных проектов Игорь Воронцов. Первыми экспонаты увидели воспитанники народного образцового ансамбля танца "Шаттык".

Ольга Ярилова отметила, что вниманию жителей Бишкека представлены работы, сделанные в различных жанрах и техниках. При этом авторы рисунков попытались передать с помощью красок свое понимание слова "Родина". Она также выступила с предложением провести совместную выставку молодых художников России и Кыргызстана.

В экспозицию вошли 40 работ, авторы которых проживают в различных регионах России. Выставка продолжит свою работу до 22 августа.