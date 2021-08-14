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Работы юных художников из России можно увидеть в Бишкеке

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- Айжан Мамбеталиева
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В Русском доме в Бишкеке открылась выставка лучших работ учащихся детских художественных школ России. Репродукции картин экспонируются в рамках Дней культуры России в Кыргызстане. Дни культуры приурочены к Перекрестному году двух стран.

Выставку открыли заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, куратор молодежных и волонтерских проектов Русского дома Баира Буваева и куратор культурных проектов Игорь Воронцов. Первыми экспонаты увидели воспитанники народного образцового ансамбля танца "Шаттык".

Ольга Ярилова отметила, что вниманию жителей Бишкека представлены работы, сделанные в различных жанрах и техниках. При этом авторы рисунков попытались передать с помощью красок свое понимание слова "Родина". Она также выступила с предложением провести совместную выставку молодых художников России и Кыргызстана.

В экспозицию вошли 40 работ, авторы которых проживают в различных регионах России. Выставка продолжит свою работу до 22 августа.


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URL: https://www.vb.kg/404857
Теги:
выставка, дети, искусство, Россия
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