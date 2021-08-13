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МВД напоминает об ответственности за разжигание межнациональной вражды

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- Бакыт Басарбек
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Министерство внутренних дел и территориальные подразделения органов внутренних дел Кыргызской Республики на постоянной основе осуществляют мониторинг и отслеживают публикации в социальных сетях, мессенджерах и т.д.. При выявлении информации направленной на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц, по признакам расы, национальности, языка и происхождения незамедлительно принимаются соответствующие меры. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Напоминаем, что подготовка и распространение материалов с признаками разжигания межрегиональной (межнациональной) вражды влекут уголовную ответственность в соответствии со статьей 313 "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" Уголовного кодекса КР.

Призываем граждан воздержатся от распространения каких-либо провокационных высказываний, сообщений в WhatsApp и соцсетях, а также сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по номеру 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности".


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URL: https://www.vb.kg/404858
Теги:
МВД, Кыргызстан, межнациональная вражда
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