Погода
$ 84.40 - 84.72
€ 98.90 - 99.97

Постройки на замозахваченных землях легализованы. Президент подписал закон

225  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров подписал изменения в Закон "О переводе (трансформации) земельных участков". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечено, что данный документ направлен на разрешение многолетних проблем граждан, построивших дома на земельных участках, где застройка жилья не планировалась:

Законом решаются вопросы с порядком получения документов на земельные участки путем разъяснения процедуры и уточнения органов, в которые можно обратиться.

Принимая во внимание жизненные трудности граждан, связанные с экономической ситуацией в стране, ростом цен, пандемией, которые так или иначе влияют на уровень жизни граждан, Закон освобождает от необходимости выплаты компенсации, связанной с сельскохозяйственными потерями.

Отметим, что до настоящего момента при трансформации земли владельцы земельных участков, на которых были построены жилые дома, должны были выплачивать стоимость сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды.

Также законом инициатива по обустройству инфраструктуры возникших жилых массивов передается собственникам трансформированных земель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404861
Теги:
закон, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  