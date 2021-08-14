Постройки на замозахваченных землях легализованы. Президент подписал закон

Президент КР Садыр Жапаров подписал изменения в Закон "О переводе (трансформации) земельных участков". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечено, что данный документ направлен на разрешение многолетних проблем граждан, построивших дома на земельных участках, где застройка жилья не планировалась:

Законом решаются вопросы с порядком получения документов на земельные участки путем разъяснения процедуры и уточнения органов, в которые можно обратиться.

Принимая во внимание жизненные трудности граждан, связанные с экономической ситуацией в стране, ростом цен, пандемией, которые так или иначе влияют на уровень жизни граждан, Закон освобождает от необходимости выплаты компенсации, связанной с сельскохозяйственными потерями.

Отметим, что до настоящего момента при трансформации земли владельцы земельных участков, на которых были построены жилые дома, должны были выплачивать стоимость сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды.

Также законом инициатива по обустройству инфраструктуры возникших жилых массивов передается собственникам трансформированных земель.