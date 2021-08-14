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Скончался выдающийся казахстанский абдрахмановед Анатолий Валюженич

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- Александр Тузов
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Вчера, 13 августа, в столице Казахстана Нур-Султане состоялись похороны скончавшегося на 86-м году жизни Анатолия Валюженича, выдающегося специалиста по изучению жизни и деятельности первого главы правительства Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова (1901-1838).

Валюженич в конце 1980-х сделал настоящее открытие: установил, что Юсуп Абдрахманов вместе с Назымом Хикметом и другими мэтрами входил в близкий круг друзей Маяковского, которые 30 декабря 1929 праздновали двадцатилетие литературной работы Маяковского в его квартире в Гендриковом переулке в Москве.

Как говорил кыргызский академик Аскар Какеев, уже за одно это открытие Валюженич "заслужил быть названным выдающимся абдрахмановедом".

И затем при активном участии Валюженича были сделаны сенсационные находки Ленины Юсуповны (дочь Юсупа Абдрахманова) и Астемира (старший из правнуков) Абдрахмановых. С помощью Валюженича абдрахмановские потомки идентифицировали многочисленные фото– и кинокадры об участии Юсупа Абдрахманова в похоронах Маяковского. Юсуп - один из тех немногих, кто нес гроб с телом Маяковского. Вместе с узким кругом ближайших родственников Маяковского Юсуп присутствовал и на кремации тела поэта.

При содействиии Анатолия Валюженича Астемир Абдрахманов разыскал в московских архивах и сенсационные комментарии Сталина, Кагановича, Молотова, Калинина и других членов Политбюро ЦК насчет "Дневнике" Юсупа Абдрахманова.

Валюженич разыскал в одном из вузовских архивов в Санкт-Петербурге удивительное обширное личное дело пламенной большевички Марии Натансон, которой посвящен "Дневник" Абдрахманова.

Валюженич в интервью Вечернему Бишкеку в октябре прошлого года говорил и о дальнейших поисках:

- Совершенно неизвестной до сих пор остается судьба "Левушки" - сына Марии Натансон, упоминаемого в "Дневнике" Абдрахманова. Очень хотелось бы узнать что–то о "Левке". И еще. Я почти уверен, что во время работы во Фрунзе Мария встречалась со своим политическим кумиром Львом Троцким, который был в ссылке в Алма–Ате. Где–то должны быть какие–то материалы, - полагал Валюженич.

Он также считал, что остаются шансы найти изъятое при аресте Юсупа Абдрахманова в 1937–м уникальное фото. Позировали две пары - Маяковский и Лиля Брик, Абдрахманов и Мария Натансон.

Интересно, что историческое литературоведение, а именно маяковсковедение, бриковедение и абдрахмановедение, это была вторая специальность Анатолия Валюженича. По основной специальности он был энергетиком, получил звания Заслуженный энергетик СНГ и Почетный энергетик Казахстана. А специалисты-литературоведы во всем мире высоко ценили его книги, посвященные ближайшим друзьям Маяковского – Осипу и Лиле Брикам. В этих книгах немало страниц посвящено и Юсупу Абдрахманову.


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URL: https://www.vb.kg/404862
Теги:
Казахстан, книги, литература
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