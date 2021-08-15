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Бишкекчан сегодня приглашают принять участие в "Хороводе мира"

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- Айжан Мамбеталиева
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Мероприятие состоится сегодня, в 18 часов в Дубовом парке. Кыргызстан впервые присоединился к международной акции.

В 2017 году на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся первый фестиваль "Хоровод мира", в котором приняли участие более 3 тысяч человек. В 2018 году вместе с Петербургом идею поддержало 68 городов в разных регионов нашей страны. А в 2019 году к празднику единовременно присоединилось 103 города, проект вышел за рамки России. Хороводная волна была поддержана в других странах.

В 2020 году к фестивалю присоединились более 120 городов мира.

Проект "Хоровод мира" призван сплотить все народы вне зависимости от национальности, места проживания, а также религиозного, социального, политического или культурного мировоззрения.

Его цель - сохранение традиций, культуры и передача их молодому поколению, единство и дружба народов, взаимоуважение и совместное процветание, здоровый образ жизни, а также напоминание о том, что семья - это основа государства.

В Бишкеке, с 10 часов утра начнется ярмарка изделий ручной работы, участники акции смогут приобрести понравившиеся им сувениры и украшения у лучших мастериц города. Начала концерта и вождения хороводов в 18 часов.


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URL: https://www.vb.kg/404863
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