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По статистике, доверие граждан к судам Чуйской области возросло

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- Нина Ничипорова
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Как сообщила пресс-служба Верховного суда, районными судами Чуйской области за первое полугодие было рассмотрено 9353 дела, по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2191 дело больше. В Чуйский областной суд поступило также больше дел - 629. В судах апелляционной инстанции за первое полугодие текущего года рассмотрено 141 уголовное дело. Это опять же больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эти цифры были озвучены на итоговом совещании работы районных судов Чуйской области за первое полугодие. Судя по ним, доверие граждан к правосудию в нашей стране чуть возросло, коль чаще люди стали обращаться в суды за защитой своих прав. Но в производстве судебных инстанций больше стало и уголовных дел. А это показатель уровня преступности в области, который, по озвученным данным, тоже подскочил.

Совещание прошло под председательством главы Верховного суда Нургуль Бакировой. В нем приняли участие ее заместители - Качыке Эсенканова и Нургуль Асанова, судьи Верховного суда, председатели местных судов Чуйской области.

Нургуль Бакирова потребовала от судей вести постоянную работу по повышению качества отправления правосудия и руководствоваться только законом при вынесении вердиктов.


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URL: https://www.vb.kg/404865
Теги:
Верховный суд, закон, новые права
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