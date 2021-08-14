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Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию независимости КР

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- Александра Василькова
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С 16 августа 2021 года Национальный банк Кыргызской Республики в честь празднования Дня независимости Кыргызской Республики вводит в обращение золотую и серебряную коллекционные монеты "Независимой Кыргызской Республике – 30 лет" серии "Исторические события".

Основным сюжетом лицевой стороны золотой монеты является изображение стилизованной юрты, как символа достатка и благополучия, с национальными орнаментами, олицетворяющими сплоченность и процветание кыргызского народа. В центре юрты расположена надпись "30 жыл" (30 лет). В нижней части монеты указан номинал монеты и графический символ национальной валюты "100 С". По окружности монеты размещена надпись с названием монеты: "Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл / Независимой Кыргызской Республике – 30 лет".

Оборотная сторона монеты содержит изображение шырдака – войлочного ковра с национальными орнаментами. В центре представлен герб Кыргызской Республики. В левой части монеты указаны проба металла (Au 999) и вес монеты (7,78 g). В правой части – год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики".

Основным сюжетом лицевой стороны серебряной монеты является изображение географической карты каждого региона Кыргызстана, представленной в виде цветка с семью лепестками, объединенных надписью "30 жыл" (30 лет), как символ межрегионального и территориального единства. В нижней части монеты расположена надпись: "Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл". В левой части указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (28,28 g), в правой части – номинал монеты "10 сом".

В центре оборотной стороны монеты представлен герб Кыргызской Республики в обрамлении национального орнамента и стилизованных лучей солнца, олицетворяющих флаг страны. В нижней части монеты указан год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/404866
Теги:
День независимости, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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