Кыргызстан примет участие в "ЭКСПО-2023" в Катаре

Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков принял чрезвычайного и полномочного посла Катара в Кыргызстане Абдаллу Ахмед Абдалла Салех Аль-Сулайти.

Посол Абдалла Ахмед Абдалла Салех Аль-Сулайти вручил министру официальное приглашение на международную выставку "ЭКСПО-2023", которая пройдет в городе Доха в 2023-2024 годах. Глава ведомства отметил, что министерство будет координировать участие нашей страны на данной выставке по садоводству.

Катар выразил заинтересованность экспорта органической сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана.

- Кыргызстан имеет достаточный объем органической сельскохозяйственной продукции для экспорта, в особенности мед и мясо, - отметил Аскарбек Джаныбеков.

В свою очередь, посол Катара Абдалла Ахмед Абдалла Салех Аль-Сулайти выразил благодарность министру за встречу, а также выразил надежду, что сотрудничество в дальнейшем выйдет на новый уровень.