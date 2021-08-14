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611 свободных мест в медицинских учреждениях есть для больных COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Такие данные на 12 часов 14 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальный хирургический центр - 6

Республиканская клиническая инфекционная больница – 57

Клинический родильный дом №2 – 57

Национальный центр кардиологии и терапии - 20

Чуйская областная объединенная больница – 41

Национальный госпиталь: ИОВ – 65

Национальный центр онкологии и гематологии – 30

Национальный госпиталь: урологический корпус – 50

Национальный госпиталь: мобильная госпиталь – 89

Республиканский центр наркологии – 85

Военный госпиталь – 40

Национальный центр охраны материнства и детства – 33

Центр фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 38


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URL: https://www.vb.kg/404877
Теги:
COVID-19, COVID
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