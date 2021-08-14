611 свободных мест в медицинских учреждениях есть для больных COVID-19

Такие данные на 12 часов 14 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальный хирургический центр - 6
Республиканская клиническая инфекционная больница – 57
Клинический родильный дом №2 – 57
Национальный центр кардиологии и терапии - 20
Чуйская областная объединенная больница – 41
Национальный госпиталь: ИОВ – 65
Национальный центр онкологии и гематологии – 30
Национальный госпиталь: урологический корпус – 50
Национальный госпиталь: мобильная госпиталь – 89
Республиканский центр наркологии – 85
Военный госпиталь – 40
Национальный центр охраны материнства и детства – 33
Центр фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 38