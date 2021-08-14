Молодежь научили создавать digital рисунки против политической коррупции

Впервые в Бишкеке прошла художественная мастерская "Art Workshop" для молодых активистов, в рамках которой известная художница Татьяна Зеленская поделилась опытом создания цифрового рисунка.

Татьяна Зеленская известна кыргызстанцам своими картинами на актуальные темы - коррупция, смог, насилие над женщинами, запрет на свободу слова, картиной о похищении Айзады и картиной "Баткен, я плачу вместе с тобой".

"Я провела воркшоп, мастер-класс, на котором поделилась методиками цифрового рисунка. Мы говорили о гражданском активизме, как проявлять свою позицию через рисунок, чтобы молодежь рисовала не только аниме, но и задавалась социально-экономическими вопросами. Тем более что сегодня молодежь социально активна. Я вспоминаю себя в этом возрасте, современные 18-летние гораздо более осознанные, смелые, интересные", - поделилась своим мнением художница.

Гражданские ценности, лидерство и самовыражение гражданской позиции через искусство стали темами дискуссии, организованной в рамках "Art Workshop", с преподавателем АУЦА Еленой Ворониной.

"Мероприятие рассчитано на молодежных лидеров, активистское сообщество, чтобы они понимали, как можно использовать цифровые инструменты, чтобы донести до людей, принимающих решения, свои требования, проблемы с помощью искусства, арта. Замечательно, что большинство участников – это девочки и девушки, которые прошли конкурс. Их обучили азам, как создавать цифровые иллюстрации. Мы не сужаем рамки, нам вообще интересен любой формат – иллюстрация, плакат или какой-то другой. Главное, чтобы он отражал, как молодежь может заниматься избирательным правом, защищать свои избирательные права, быть активными гражданами своей страны. Мы учим, что искусство тоже может быть инструментом лоббирования прав молодого человека", - сказала она.

По итогам мастерской участники создадут собственный цифровой рисунок, отражающий проблематику прав человека, обеспечения гендерного равенства и противодействия коррупции в политике.

Данное мероприятие завершило неделю "Electoral Rights Fest", приуроченную к Международному дню молодёжи, которая включала в себя ряд мероприятий, нацеленных на усиление молодежного лидерства и гражданского активизма, противодействие политической коррупции и активизацию участия молодежи на выборах и в процессах принятия решений. Лучшие 12 работ участников "Art Workshop" будут использованы дл печати календаря на 2022 год.

Неделя "Electoral Rights Fest" была организована Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в Кыргызской Республике при содействии Агентства США по международному развитию (USAID).