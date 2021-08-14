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Дело Кумтора: Возле посольства США в КР пройдет мирный митинг (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстанские активисты намерены выйти на мирный митинг возле посольства США в Кыргызстане с требованием объективного судебного рассмотрения по делу Кумтора. Видеообращение руководителя ОО "Тянь Шань" Канышай Рысбековой по этому поводу появилось в соцсетях.

По ее словам, митинг пройдет 15-16 августа.

Centerra и ее дочерние компании - "Кумтор голд компани" и "Кумтор оперейтинг компани" подали иск в суд Южного округа города Нью-Йорк на ОАО "Кыргызалтын" и Правительство КР. 17 августа начнется судебный процесс.

Centerra Gold Inc. намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии "Кумтор голд компани". Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет взыскать убытки и ущерб.

Со совей стороны не можем молча наблюдать за происходящей несправедливостью. Уже более 20 лет данная золотодобывающая компания ведёт свою деятельность с многократными нарушениями. Подтверждением данному факту будут материалы и статьи, опубликованные экологами и СМИ.

15-16 августа мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к нашему мирному маршу, где мы будем требовать справедливого суда в отношении нашей страны, - заявила активистка.


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URL: https://www.vb.kg/404881
Теги:
Кумтор, митинг, посольство, США, Кыргызстан
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