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Участников драки в Москве начали выдворять из России (видео)

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Из России выслали 26 мигрантов – участников массовой драки в московском районе Кузьминки. Группу иностранцев накануне в наручниках депортировали в Киргизию из московского аэропорта "Домодедово". Им запретили въезд в Россию на 40 лет. Всего после массового столкновения, которое произошло в июле, были задержаны более ста человек – граждане четырех среднеазиатских республик. Им вменяется нарушение общественного порядка и эпидемических норм. По решению суда мигранты ожидают вылета на родину в Центре временного содержания иностранных граждан.

В Центре временного содержания иностранных граждан мигранты знакомятся с постановлением о депортации. Далее – автозак и дорога в столичный аэропорт Домодедово.

В стычке у метро Кузьминки в июле нынешнего года участвовало как минимум полторы сотни человек, все – выходцы из ближайшего зарубежья. Полицейские по горячим следам задержали 103 участников драки, все они трудовые мигранты. Всем вменяется нарушение общественного порядка.

Перед отправкой домой к центру временного содержания спешат родственники тех, кого сегодня по решению суда отправляют на родину.

Стоит напомнить, что драка между мигрантами из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана могла произойти "на почве личной неприязни". В посольстве Киргизии в Москве тогда назвали не соответствующей действительности информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что конфликт якобы произошел на межнациональной почве.

В ходе массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.

Первые 26 человек по решению суда покинули Россию. Два рейса из аэропорта Домодедово отправились сегодня в Киргизию. Первый – в город Ош, и второй – в Бишкек. Вернуться в Россию нарушители смогут не раньше, чем через 40 лет.

Источник: vesti.ru


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URL: https://www.vb.kg/404882
Теги:
миграция, Россия, массовая драка
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