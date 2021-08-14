В Кыргызстане с 1 октября планируется повышение пенсии

В Кыргызстане с 1 октября 2021 года планируют повысить размер пенсии. Соответствующий проект постановления Министерства здравоохранения и социального развития вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается проиндексировать страховые части пенсий на коэффициент индексации 1,08, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4 785,4 сома, и не менее чем на 500 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4 785,4 сома.

По итогам предстоящей индексации базовой и страховой частей средний размер общей пенсии составит 6 248 сомов, что выше среднего размера на момент повышения на 8%, или на 455 сомов.

Согласно данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата за 2020 год составила 18 тыс. 940 сомов, или выросла к средней заработной плате за 2019 год на 110%. В связи с чем предлагается проиндексировать базовую часть пенсии на 110%.

При этом базовая часть пенсии индексируется, если общий ее размер ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, который составил 4 785,4 сома.

По предварительным расчетам Соцфонда, у 48%, или 343,8 тысячи пенсионеров общий размер пенсии ниже прожиточного минимума. То есть для данной категории лиц индексируется базовая часть пенсии.

Количество пенсионеров на 1 октября составит 715,5 тысячи человек.

Расходы на повышение страховых частей пенсий с 1 октября 2021 года предусмотрены в бюджете Соцфонда. Потребность составит 830 миллионов 600 тысяч сомов за счет средств Пенсионного фонда.