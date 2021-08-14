Погода
$ 84.40 - 84.72
€ 98.90 - 99.97

В Кыргызстане с 1 октября планируется повышение пенсии

240  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане с 1 октября 2021 года планируют повысить размер пенсии. Соответствующий проект постановления Министерства здравоохранения и социального развития вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается проиндексировать страховые части пенсий на коэффициент индексации 1,08, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4 785,4 сома, и не менее чем на 500 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4 785,4 сома.

По итогам предстоящей индексации базовой и страховой частей средний размер общей пенсии составит 6 248 сомов, что выше среднего размера на момент повышения на 8%, или на 455 сомов.

Согласно данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата за 2020 год составила 18 тыс. 940 сомов, или выросла к средней заработной плате за 2019 год на 110%. В связи с чем предлагается проиндексировать базовую часть пенсии на 110%.

При этом базовая часть пенсии индексируется, если общий ее размер ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, который составил 4 785,4 сома.

По предварительным расчетам Соцфонда, у 48%, или 343,8 тысячи пенсионеров общий размер пенсии ниже прожиточного минимума. То есть для данной категории лиц индексируется базовая часть пенсии.

Количество пенсионеров на 1 октября составит 715,5 тысячи человек.

Расходы на повышение страховых частей пенсий с 1 октября 2021 года предусмотрены в бюджете Соцфонда. Потребность составит 830 миллионов 600 тысяч сомов за счет средств Пенсионного фонда.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404883
Теги:
Министерство социального развития, Социальный фонд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  