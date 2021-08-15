По республике функционируют 906 временных прививочных пунктов

На сегодняшний день в Кыргызстане функционируют 906 временных прививочных пунктов для проведения вакцинации от COVID-19, из них государственных медицинских учреждений - 654, частных медицинских учреждений-9, общеобразовательных заведений - 61, торгово-развлекательных заведений – 10, культурно-спортивных учреждений - 15, на рынках – 18, мобильные бригады – 139.

В Бишкеке организованы 72 временных прививочных пункта:

- в 28 государственных медицинских учреждениях, из них в трех ЦСМ организованы ночные пункты (ЦСМ№5,15, Городская поликлиника

студентов);

- в 8 частных медицинских центрах;

- в 4 общеобразовательных организациях;

- в 8 торгово-развлекательных центрах;

-19 временных пунктов организованы в ЦОН, возле памятника Курманжан Датки, в парке "Здоровья", в международном аэропорту "Манас".

Также, работают 14 мобильных бригад при центрах семейной медицины и организованы выездные бригады для проведения вакцинации по обслуживанию коллективных заявок от организаций независимо от форм собственности.

Чтобы пройти вакцинацию необходимо при себе иметь паспорт.

График работы временных прививочных пунктов:

Государственные Временные прививочные пункты – с 8.00 до 23.00;

Частные медицинские центры – с 8.00 до 17.00 (бесплатно);

Общеобразовательные учреждения – с 9.00 до 17.00;

Торгово-развлекательные центры – с 10.30 до 21.30;

Культурно-спортивные центры – с 9.00 до 17.00;

Выездные мобильные бригады – с 9.00 до 17.00.

Для удобства граждан в выборе пунктов вакцинации Минздравсоцразвитием запущена интерактивная карта, с помощью которой любой желающий может посмотреть местоположение пунктов вакцинации, контакты и доступные вакцины.

С целью обеспечения населения удобными способами записи на вакцинацию, запущен онлайн сервис. Пользователи путем заполнения необходимых полей (ФИО, ПИН) имеют возможность выбрать удобный пункт и время получения вакцины.

Указанные цифровые сервисы доступны на vc.emed.gov.kg