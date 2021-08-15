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В Мексике отпраздновали 500-летие падения Ацтекской империи

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- Александр Тузов
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Базирующийся во французском Лионе международный телеканал Euronews сообщил подробности того, как в Мексике отпраздновали 500 лет со дня падения Ацтекской империи.

13 августа 1521 года испанское войско испанского конкистадора Эрнана Кортеса вместе с поддержавшими его индейскими племенами захватили столицу ацтеков, город Теночтитлан. Сейчас на его месте находится Мехико, столица Мексики.

. В осажденной Кортесом столице ацтеков уже несколько месяцев свирепствовала оспа. А когда город еще и лишился питьевой воды, он быстро пал под натиском испанцев на десантных бригантинах.

Чтобы отметить памятную дату, городские власти построили на главной площади Мехико реплику "Темпло Майор" - главного храма высокоразвитой ацтекской цивилизации.

Как напоминает сайт zen.yandex.ru, ровно 500 лет назад в результате сражения погибли десятки тысяч воинов с обеих сторон и около 100 тысяч мирных жителей, император Монтесума II убит, а сам Теночтитлан разрушен.

Падение Теночтитлана стало началом заката Мезоамерики, до открытия Колумба развивавшейся независимо от остальных цивилизаций.

Отмечая нынешнюю дату, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил прощения у коренных мексиканских народов за злоупотребления, причиненные им во время испанского завоевания империи ацтеков. Президент также заявил, что испанская монархия и Римско-католическая церковь тоже должны официально извиниться за зверства, совершенные во время завоевания.

Историки, не снимая вины с конкистадоров, между тем отмечают, что испанское завоевание 500 лет назад также покончило с жесточайшими жертвоприношениями ацтеков. Их жрецы в широких масштабах вырывали обсидиановыми ножами сердца у живых людей, подвергая таким образом мучительной смерти.

Ранее мексиканский президент заявлял следующее: "Ацтеков называют кровожадными варварами. Говорят, что Монтесума был деспотом, и что религия теночков основывалась на жестокости. Но у каждой цивилизации свои убеждения, каждая власть порождает свою репрессивную систему, и было бы бесполезным затягивать эту дискуссию".


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URL: https://www.vb.kg/404895
Теги:
юбилей, Испания, Мексика, история
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