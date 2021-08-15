На 15 августа зарегистрировано 332 новых случая COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зарегистрированы:
Бишкек - 150
Ош - 2
Чуйская область – 31
Ошская область - 8
Таласская область - 20
Нарынская область - 23
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 36
Баткенская область - 24
За весь период - 172 090
Выздоровели за сутки 676 человека. Всего - 162 780 человек.
За минувшие сутки скончались - 7 человек. Всего ха весь период пандемии - 2 446 человек.
В стационарах на лечении находятся 2 125 человек, а на амбулаторном лечении - 3 328.