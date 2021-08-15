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На 15 августа зарегистрировано 332 новых случая COVID-19

274  0
- Айжан Мамбеталиева
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Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи зарегистрированы:

Бишкек - 150

Ош - 2

Чуйская область – 31

Ошская область - 8

Таласская область - 20

Нарынская область - 23

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 36

Баткенская область - 24

За весь период - 172 090

Выздоровели за сутки 676 человека. Всего - 162 780 человек.

За минувшие сутки скончались - 7 человек. Всего ха весь период пандемии - 2 446 человек.

В стационарах на лечении находятся 2 125 человек, а на амбулаторном лечении - 3 328.


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URL: https://www.vb.kg/404898
Теги:
COVID-19, COVID
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