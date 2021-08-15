Вчера, 14 августа, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship будет готов к полету в ближайшие недели.

"Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только разрешения регулирующих органов", - написал он в Twitter.

Ранее в августе компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету. Речь идет о двухступенчатом многоразовом носителе Starship на космодроме в Техасе. Общая длина сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля - 120 метров. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 метров. Такая высота комплекса является рекордной для космических ракет.