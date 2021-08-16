"Дем" - необычная библиотека Каракола, где всегда рады новым книгам

В Караколе есть необычная библиотека – "Дем", которая работает без праздников и выходных. Сотрудники шутят, что через 100 лет хотели бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как заведение, двери которого всегда открыты для посетителей.

Корреспонденты VB.KG побывали в библиотеке в воскресный день/ Нсмотря на выходной, там были посетители, шел семинар по скорочтению. В "Деме" постоянно проходят различные мероприятия, отмечаются праздники, ведутся семинары, мастер-классы, воркшопы, проводятся вечера музыки и кино. Этот совершенно некоммерческий проект смог объединить многих жителей Каракола в стремлении к одной цели – создать в городе место, которое стало бы центром притяжения для молодежи, где парни и девушки могли бы узнать что-то новое, почитать интересные книги.

- В нашем городе, к сожалению, культурно-интеллектуальный досуг молодежи никак не организован. Нет боулинга, городского бассейна, кинотеатров. Студентам и школьникам по вечерам нечем себя занять, некуда пойти, - рассказала директор ОО "Дем" Бегайым Мусакеева. – Наш социальный проект объединил друзей, которые выросли в Караколе – среди них учителя, бизнесмены, директор школы "Кут билим", начальник отдела канцелярии ГАИ, директор иссыккульского филиала JIA, руководитель иссыккульского филиала фонда "Адеп башаты". Один из них – Ахмет Макаев предложил организовать тут такое место, где молодые люди могли бы назначать встречи, общаться, узнавать что-то новое, отдыхать. В Бишкеке в одной из современных библиотек он увидел, как две девочки живо обсуждали новую книгу и решил, что нам тоже нужна библиотека, современная и необычная.

Идею Ахмета поддержали друзья - каждый внес свой вклад. В подвале, где сейчас светло и уютно, мужчины сами сделали ремонт. Вывезли 7 машин мусора, после работы клали кафель, белили стены, собирали книжные полки.

Когда информация о том, что в Караколе задумали воплотить такой важный проект разлетелась в соцсетях, кыргызстанцы стали активно помогать организаторам. Так в Бишкеке появились несколько пунктов сбора книг, чтобы все желающие могли подарить библиотеке свою книгу. На многих изданиях имеются наклейки с данными дарителя.

Кстати, книги в Деме на четырех языках: русском, кыргызском, турецком и английском. Сейчас в библиотечном фонде около 4000 книг, 75 процентов из них – даренные.

Книжные стеллажи, стоимостью в 90 тысяч сомов отправил из Бишкека Мурат Исмаилов, просто узнал об этом проекте и не смог пройти мимо, решил поддержать совершенно безвозмездно. Таким же образом в необычной библиотеке появилась кофе-машина. В Караколе во время пандемии многие заведения были закрыты на карантин и хозяин одной из кофеен решил отдать аппарат в библиотеку, ему пока не нужен – пусть пользуются. Теперь в библиотеке всегда витает аромат вкусного кофе.

Стены в помещение украшают портреты Чингиза Айтматова, Суймонкула Чокморова и Стива Джобса. Их нарисовал местный художник, член союза художников Аваз Апиев. Он очень хотел внести свой вклад, а потому предложил украсить стены. И пока ребята клали кафель и монтировали трубы, он готовил им вкусные обеды и параллельно создавал свои настенные картины. К слову, стоимость выполненных им портретов около двух тысяч долларов. Такой ценный подарок сделал библиотеке художник.

Посетители читального зала могут взять книгу в аренду на месяц, заплатив за нее 10 процентов от себестоимости издания. В среднем аренда обходится в 30-40 сомов. Единственное ограничение - книги нельзя забирать домой. Но этот факт мало кого расстраивает, люди с удовольствием проводят время в уютных залах.

В "Дем" приходят не только студенты и школьники, есть и представители более старшего поколения, которым тоже уже полюбилось это место. Например, один мужчина, лет 60 приходит каждый день, просит каждые полчаса подавать ему стакан теплой воды, берет понравившуюся ему книгу и может часами читать, не замечая никого вокруг.

В библиотеке служит очень ценный сотрудник – кошка Чаңкыз. Кличку она получила за свой серый окрас. (В переводе с кыргызского чаң – пыль - авт.).Она – любительница книг, мастерски снует по полкам между изданий и всегда выбирает самые интересные. Пушистик уже давно стала любимицей посетителей и звездой инста-сторис библиотеки.

К слову, деньги от аренды книг идут на обновление книжного фонда.

- Когда думали над названием для нашей библиотеки, хотели, чтобы оно было на кыргызском языке, несложное и оригинальное. Один из друзей из команды организаторов – учитель по специальности, Улан Тологонов предложил назвать ее "Дем". В переводе с кыргызского дем – это дыхание, а также мотивация и вдохновение. И если мы хоть кого-то вдохновим на лучшие перемены в своей жизни, мы будем рады, - говорит Бегайым Мусакеева.

У команды много планов. Хотят отремонтировать еще один зал и сделать тут небольшой кинотеатр. А также, университет Ала-Тоо обещал выделить им аудиокниги, хотят сделать столы с наушниками, где их можно было бы прослушать. Кроме того, один наш соотечественник из США обещал прислать в Каракол семь букридеров, куда можно будет закачать сотни электронных книг.

Помочь проекту можно связавшись с организаторами по телефону: 0776-300-185.

Или можно просто подарить библиотеке "Дем" книги, занести хз можно по адресу: Каракол, улица Гебзе, 118. А в Бишкеке книги для каракольской библиотеки принимают по адресу: микрорайон Сары-Челек, дом 7, квартира 72. Заранее позвонить по номеру: 0779-129-010 - Сайкал.

В "Дем", кстати, до сих пор нет "Гарри Поттера", а они так мечтают о полном собрании.