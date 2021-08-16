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Талибы предложили иностранцам покинуть Афганистан

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- Евгений Денисенко
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Сообщив о полном захвате территории Афганистана, представители движения "Талибан" следом сделали заявление в отношении находящихся в столице страны городе Кабуле иностранцев. Им предложено либо уехать, либо зарегистрироваться у новых органов власти.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой, в частности, на телеканал Al Arabiya. Отмечается, что регистрацию иностранным гражданам придется проходить у администраторов, в числе которых войдут и талибы, когда эти должности будут введены.

Представитель талибов, передает Al Arabiya, заявил, что в Афганистане женщины смогут получать образование и работать, а журналисты - критиковать происходящее. Он уточнил, что все женщины будут обязаны носить хиджаб, они смогут выходить из дома в одиночестве, без сопровождения мужчин. Кроме того, движение планирует избегать самосуда в обществе. Все наказания, такие как казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.

Вместе с тем, ООН в августе сообщала о массовых случаях убийств женщин, правозащитников и журналистов в районах Афганистана, захваченных талибами.

15 августа министерство внутренних дел Афганистана заявило, что боевики движения "Талибан" вошли в Кабул с нескольких сторон. Позже в своем видеообращении исполняющий обязанности главы этого ведомства Абдула Саттар Мирзаквал рассказал, что по договоренности с талибами штурма Кабула не будет, а власть перейдет к движению мирным путем. Также талибы пообещали всем военным и чиновникам амнистию.

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Он вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда направится в третью страну, сообщил источник РИА Новости.

Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал жителей Кабула не подаваться панике, а талибов не входить в город до политического решения. Управление Афганистаном передано совету, в который вошли Абдулла Абдулла, а также экс-президент Афганистана Хамид Карзай (в 2007 году он участвовал в саммите ШОС в Бишкеке – VB.KG). Совет мирно передаст власть талибам.

Однако сразу после сообщений об отставке президента и его отъезде боевики начали занимать столицу "для обеспечения безопасности и предотвращения хаоса".

По сообщению пресс-службы Кремля, ситуацию в Афганистане "обстоятельно обсудили" 15 августа по телефону президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Как отмечается, условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств обеих стран, их главы будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом,

Тем временем из Кабула началась эвакуации американского дипломатического персонала. Также вывозом своих граждан озаботилась и Германия. По данным СМИ, ФРГ отправила военный самолет для эвакуации своих дипломатов, которая произойдет 16 августа. Помимо этого, Германия хочет эвакуировать и местный афганский персонал, работавший на немецкое посольство. Источник в правительстве ФРГ рассказал журналистам, что безопасность процесса будут обеспечивать десантники. Людей, которых эвакуируют, сначала доставят в Центральную Азию, а уже после этого - по домам.

Вывозом своих граждан и бывших британских сотрудников занялась и Великобритания, привлекая по меньшей мере 600 военнослужащих. Решение об эвакуации персонала своих посольств приняли также власти Норвегии и Дании.

Посольство Кыргызстана в Кабуле, по информации МИД КР, продолжает работать в штатном режиме. Министерство и посольство находятся на постоянной связи с гражданами КР, временно находящимися в Афганистане, и предпринимают все усилия по обеспечению их безопасности, а также эвакуации на родину.


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URL: https://www.vb.kg/404917
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