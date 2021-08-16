В Москве задержали боксировавших на улице кыргызстанцев

Сотрудники полиции Москвы задержали в центре города, на Тверской улице двенадцать граждан Кыргызстана, которые устроили между собой боксерские поединки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице, 6 во дворе дома находится большое количество мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 12 граждан Киргизии устроили спарринг-поединки. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции, где были проверены по учетным данным, а также с них взяты объяснения", - сказал собеседник агентства. И отметил, что по данному факту проводится проверка.

Тем временем из России начали высылать, с запретом на въезд в страну в течение 40 лет, участников массовой драки, произошедшей в ночь на 13 июля в московском районе Кузьминки. Участниками этого конфликта, числом до 200 человек, стали мигранты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. По информации правоохранительных органов, 26 человек отправили из аэропорта "Домодедово" в Кыргызстан, двумя рейсами – в Бишкек и Ош. В аэропорт они были доставлены прямиком из Центра временного содержания иностранных граждан, где дожидались депортации вместе с другими задержанными за этот инцидент.

Немного ранее двенадцать других мигрантов были выдворены из России по решению суда за аналогичные разборки, правда, с меньшим количеством человек, в подмосковных Мытищах и Одинцово. В посольстве КР в РФ сообщили, что граждан Кыргызстана среди конфликтовавших не было.