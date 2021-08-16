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Во Владивостоке погиб на стройке кыргызстанец

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- Евгений Денисенко
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Несчастный случай со смертельным исходом произошел на одном из строительных объектов во Владивостоке. Здесь погиб трудовой мигрант из Кыргызстана.

Как рассказали в посольстве КР в РФ, несчастье произошло по время выполнения им сварочных работ в дождливую погоду. Кыргызстанец был принят в это ООО совсем недавно, 16 июля, вместе с ним здесь же трудился его брат.

Представители канцелярии посольства во Владивостоке провели переговоры с руководством компании. В результате последняя приобрела четыре авиабилета для лиц, сопровождающих тело погибшего в Кыргызстан, по маршруту Хабаровск-Москва-Ош.

Также достигнута договоренность о выплате родственникам погибшего на производстве материальной компенсации и иных страховых пособий. Кроме того, канцелярией подготовлены и направлены перечень необходимых документов в Службу ритуальных услуг Хабаровска, для проведения процедур, связанных с подготовкой к отправке груза-200.

Канцелярия посольства во Владивостоке, отметили в ней, находится на постоянной связи с родственниками погибшего и с руководством ООО "ИнтерПол", в которой он работал.


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URL: https://www.vb.kg/404919
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