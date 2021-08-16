Интуиция подскажет выход. Гороскоп с 16 по 22 августа

Овен – благодаря дополнительной работе или новой должности ваше финансовое положение пойдёт в гору. Рост доходов позволит совершить отложенные покупки и устроить горячий уикэнд дабы успеть насладиться уходящим летом. Амурные приключения оживят личную жизнь. Возможно либо восстановление давних отношений, либо создание новых. Спутать карты могут громогласные обещания некоторых знакомых. Понадеявшись на них, вы можете просчитаться.

Телец – даже невообразимые идеи и мечты удастся претворить в жизнь и получить от этого море положительных эмоций. Ваша находчивость пригодится во время деловых переговоров, а очарование и шарм разожгут пламя любви, угасшее в последнее время. Преобразования на работе пойдут на пользу финансовому благополучию. Не прилагая особых усилий, вы увеличите доходы. Вот только полагаться на обещания руководства верх легкомыслия. Напоминайте периодически о себе и контролируйте продвижение документов, а также исполнение обещанного вам

Близнецы – найдутся покровители, которые посодействуют в решении важных вопросов, связанных с документами на недвижимость, развитием своего дела, а также решением жилищных вопросов. Благодаря полезным советам успешно будет продвигаться начатый ремонт или строительство. Разобравшись с делами и домашними хлопотами, вы сумеете осуществить мечты, которые так и не удавалось воплотить в течение всего лета. Могут состояться отложенные поездки, вечеринки и свидания.

Рак – неожиданные известия круто поменяют планы. Незапланированные поездки и встречи положат начало интересным проектам и выгодному сотрудничеству, а потому следует более внимательно относиться к полученным сообщениям и не сомневаться в себе. Отношения в доме поможет наладить доверительный разговор. Сделав первыми шаг, вы услышите долгожданные слова, которые сотрут надуманные преграды в общении. К деньгам относитесь разумно. Поддавшись порывам эмоций, вы существенно растратитесь.

Лев – случайно встретившись с руководством или влиятельными людьми, не ограничивайтесь обменом приветствий. Вы можете существенно продвинуться по карьерной лестнице, либо получить ободрение важных проектов. Итогом вашей расторопности станет существенный рост доходов. Увлекательно сложатся непродолжительные поездки и вечеринки. А если вы ещё в поисках своей половинки, ответьте взаимностью на лёгкий флирт и с вечеринки вам не придётся уходить в гордом одиночестве.

Дева – смелые идеи, пришедшие к вам в голову, уверенно презентуйте, пока в вас не включился внутренний критик. Немного промедлив с действиями, вы упустите подходящий момент. Пока вам подвластные любые вершины как в делах, так и в развитии. Успешно сложатся поездки и общение с людьми издалека. Во время деловых встреч, не забудьте обговорить условия сотрудничества. Сейчас вы сможете получить достойную оценку ваших знаний и опыта в денежном эквиваленте.

Весы – интуиция подскажет выход из затруднительных ситуаций, связанных с документами и финансами. Смелый ход пополнит вашу казну и позволит получить заветные документы. Появятся возможности для летнего путешествия и объяснения в чувствах. Можно долго советоваться с друзьями и знакомыми. Полученные многочисленные советы вряд ли помогут обрести личное счастье, пока вы сами не сделаете первый шаг.

Скорпион – всецело полагаясь на влиятельных людей и руководство, вы потеряете время, получив только очередную порцию обещаний. Друзья и коллеги предложат участие в реальных проектах, в которых вы сможете претворить свои задумки в жизнь и ощутить вкус настоящей победы. Любящий вас человек будет готов ради вас свернуть горы, а потому примите его поддержку, даже если вы будете сомневаться в успехе. Сила любви сделает больше, чем громогласные обещания руководства.

Стрелец – переписка с людьми издалека окажется пустой тратой времени. Построенные планы окажутся далёкими от реальности. Сосредоточьте свои силы на карьере. Случайный разговор с влиятельным человеком окажется поворотным событием в вашей судьбе. Благодаря стечению обстоятельств благополучно решиться судьба важных документов, но под лежачий камень вода не течёт. Загляните в кабинет к руководству или посетите советующие инстанции. Ваша инициатива принесёт хорошие плоды. Не менее интересно пройдёт досуг.

Козерог – ваши идеи и планы окажутся востребованными и получат высокую оценку. Завяжутся полезные знакомства, которые сыграют решающую роль в получении работы за рубежом, либо продвижении вашего бизнеса за пределами страны. Удастся продолжить обучение, что также будет содействовать развитию карьеры. Тратить деньги не спешите. Покупки вряд ли окажутся практичными, а инвестиции не оправдают ожиданий.

Водолей – пока лето не закончилось, вы ещё успеете осуществить заветные мечты, а также провести время с дорогими сердцу людьми, получив море ярких впечатлений. Финансовые поступления подоспеют вовремя, что поможет не только оплатить путешествия, но и совершить много полезных покупок. Заявления некоторых деловых партнёров и знакомых, сделанные из зависти к успехам, будут попыткой задеть вше самолюбие, а потому не тратьте время на споры.

Рыбы – наполните жизнь общением и поездками. Загрузив себя рутинной работой, вы упустите всё самое интересное, а в итоге почувствуете усталость и разочарование. Откликнувшись на полученные приглашения, вы окажетесь в центре интересных и важных событий, обзаведётесь знакомствами и отлично проведёте время, решая и деловые вопросы, и отдыхая одновременно. Дополнительные финансовые поступления пополнят казну, а потому смело устраивайте шопинг, обновляйте интерьер в доме, совершайте сделки с недвижимостью.

Астролог Андрей Рязанцев