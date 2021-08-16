Почти 312 миллионов сомов составляет долг по выплате зарплаты в Кыргызстане

Сумма общей задолженности по выплате заработной платы в целом по республике на 1 июня 2021 года по сравнению с аналогичной датой 2020 года уменьшилась на 1,7процента, составив 311,9 миллиона сома. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Из общей суммы задолженности по выплате заработной платы значительную долю составляла задолженность работникам предприятий и организаций Чуйской (43,1 процента), Баткенской (13,2 процента) и Джалал-Абадской (10,7 процента) областей, а также города Бишкек (17,2 процента).

В Бишкеке, по данным Нацстаткомитета, средняя зарплата составляет чуть более 22 тысяч сомов. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в начале этого года (без учета малых предприятий) составила 17 тысяч 940 сомов и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 4,5 процента, но ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 5,3 процента.

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-феврале 2021 года составила 212,7 доллара.

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях практически всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы искусства, развлечения и отдыха, а также строительства.