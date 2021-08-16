Погода
$ 84.40 - 84.72
€ 99.15 - 100.27

Почти 312 миллионов сомов составляет долг по выплате зарплаты в Кыргызстане

440  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сумма общей задолженности по выплате заработной платы в целом по республике на 1 июня 2021 года по сравнению с аналогичной датой 2020 года уменьшилась на 1,7процента, составив 311,9 миллиона сома. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Из общей суммы задолженности по выплате заработной платы значительную долю составляла задолженность работникам предприятий и организаций Чуйской (43,1 процента), Баткенской (13,2 процента) и Джалал-Абадской (10,7 процента) областей, а также города Бишкек (17,2 процента).

В Бишкеке, по данным Нацстаткомитета, средняя зарплата составляет чуть более 22 тысяч сомов. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в начале этого года (без учета малых предприятий) составила 17 тысяч 940 сомов и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 4,5 процента, но ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 5,3 процента.

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-феврале 2021 года составила 212,7 доллара.

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях практически всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы искусства, развлечения и отдыха, а также строительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404921
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  