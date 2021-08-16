Воскресный "Хоровод мира" кружил кыргызстанцев в Дубовом парке (много фото)

В воскресенье в Дубовом парке Бишкека прошел однодневный фестиваль "Хоровод мира".

Мероприятие организовало общественное объединение "Союз соотечественниц" при поддержке мэрии Бишкека, Ассамблеи народа Кыргызстана и творческих коллективов города Бишкек. Фестиваль приурочен к 30-летию независимости Кыргызской Республики.

"Хоровод мира" - это уникальное культурное явление – символ мира и единства всех народов Земли. Международный фестиваль зародился в Санкт-Петербурге 5 лет назад. И сейчас проводят ежегодно 15 августа. Единовременно в 120 городах России и за рубежом люди встают в хороводы, чтобы показать силу в единстве. Проект "Хороводы Мира" призван сплотить все народы Земли вне зависимости от национальности, места проживания, а также религиозного, социального, политического или культурного мировоззрения.