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Воскресный "Хоровод мира" кружил кыргызстанцев в Дубовом парке (много фото)

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- Бакыт Стамов
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В воскресенье в Дубовом парке Бишкека прошел однодневный фестиваль "Хоровод мира".

Мероприятие организовало общественное объединение "Союз соотечественниц" при поддержке мэрии Бишкека, Ассамблеи народа Кыргызстана и творческих коллективов города Бишкек. Фестиваль приурочен к 30-летию независимости Кыргызской Республики.

"Хоровод мира" - это уникальное культурное явление – символ мира и единства всех народов Земли. Международный фестиваль зародился в Санкт-Петербурге 5 лет назад. И сейчас проводят ежегодно 15 августа. Единовременно в 120 городах России и за рубежом люди встают в хороводы, чтобы показать силу в единстве. Проект "Хороводы Мира" призван сплотить все народы Земли вне зависимости от национальности, места проживания, а также религиозного, социального, политического или культурного мировоззрения.


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URL: https://www.vb.kg/404926
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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