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В Оше милиционер, нарушив ПДД, напал на очевидца. Он оштрафован

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- Оксана Гут
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В Оше сотрудник правоохранительных органов ездил по полосе встречного движения. Заметив, что его снимает камера очевидца, попытался силой отобрать у него телефон. Соответствующее видео распространяется а соцсетях.

Сам очевидец написал, что милиционер напал на него.

Как сообщила пресс-служба УВД Оша, сотрудник правоохранительных органов уже оштрафован за нарушение ПДД.

По факту нападения, служба внутренних расследований МВД начала служебное расследование.

Собранные материалы будут направлены в прокуратуру Оша для дачи юридической оценки.

"За незаконные действия, порочащие звание сотрудника правоохранительных органов, все будут нести наказание в соответствии с законом", - подчеркнули в пресс-службе УВД Оша.


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URL: https://www.vb.kg/404927
Теги:
ГУВД, Кыргызгаз, МВД, нарушения, Ош, ПДД, штраф, Безопасный город
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