В Оше милиционер, нарушив ПДД, напал на очевидца. Он оштрафован

В Оше сотрудник правоохранительных органов ездил по полосе встречного движения. Заметив, что его снимает камера очевидца, попытался силой отобрать у него телефон. Соответствующее видео распространяется а соцсетях.

Сам очевидец написал, что милиционер напал на него.

Как сообщила пресс-служба УВД Оша, сотрудник правоохранительных органов уже оштрафован за нарушение ПДД.

По факту нападения, служба внутренних расследований МВД начала служебное расследование.

Собранные материалы будут направлены в прокуратуру Оша для дачи юридической оценки.

"За незаконные действия, порочащие звание сотрудника правоохранительных органов, все будут нести наказание в соответствии с законом", - подчеркнули в пресс-службе УВД Оша.