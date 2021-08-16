За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Такие данные на 16 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 1 случай;

в г. Ош – 1;

в Таласской области – 1;

в Баткенской области – 2.

За сутки из стационаров были выписаны 4 выздоровевших медицинских работника. С домашней самоизоляции выписаны 12 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6679 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6291 человек.