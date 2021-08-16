В Ташкентской области произошло массовое отравление мороженым, пострадали 49 человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные городского хокимията Алмалыка.

Часть пострадавших – 36 человек – была госпитализирована в Алмалыкскую городскую инфекционную больницу с диагнозом "пищевое отравление". Накануне 31 пациента выписали из больницы, их состояние удовлетворительное. Еще пятеро продолжают лечение, состояние больных – средней степени тяжести.

В медицинское объединение Ахангарана с тем же диагнозом поступило 13 человек. На данный момент все они проходят лечение в больнице, их состояние – средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной пищевого отравления стало мороженое, производимое частным предпринимателем. Мощности по производству мороженого находятся в Алмалыке.

По данному факту проводится эпидемиологическое расследование.