При угрозе внешней безопасности Кыргызстану понадобится помощь ОДКБ

Если у Кыргызстана возникнет угроза внешней безопасности, то нам, в первую очередь, понадобится помощь партнеров ОДКБ и ШОС. Если таковые угрозы будут стоять остро, эти организации, безусловно, окажут поддержку. Об этом в ходе круглого стола "Актуальные вызовы национальной безопасности Кыргызстана", который состоялся 12 августа, заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.

"Нужно четко знать внешние угрозы, которые исходят в первую очередь со стороны Афганистана. Мы их знаем, и мы должны к ним усиленно готовиться. Самая большая внешняя угроза, это те террористические организации, которые находятся рядом, в Афганистане.

Им нужно противопоставить государственную силу, всю мощь государства. И да, мы готовимся, все наши силовые структуры, государственные органы к этому готовятся.

Но если угроза будет такой масштабной как в Сирии, то нам понадобится помощь региональных организаций, в первую очередь ОДКБ, для чего собственно эта организация и была создана - чтобы обеспечить коллективную безопасность. В рамках этой организации, ОДКБ позволяет нам совместно бороться с бандформированиями, вот с такими подобными угрозами", - выступил Иманкулов.

На сегодняшний день бороться с религиозным экстремизмом грубой государственной силой практически бесполезно, уверен секретарь Совбеза. По его мнению, экстремизму необходимо противопоставить здоровую государственную идеологию, которой до сегодняшнего дня в государстве не было.

"Национальная безопасность будет крепкой, когда будет единое государство, когда в обществе будет единство, кыргызча айткандай "Ынтымак жана биримдик". Если мы этого не добьемся, то усилий государства будет недостаточно. В данный момент раскачивать политическую ситуацию в обществе очень опасно", - предупредил Марат Иманкулов.

Без единства в обществе, по его словам, очень сложно обеспечить и внутреннюю безопасность - экономическую, энергетическую, продовольственную.

"Если по внешним угрозам мы можем надеяться на наших партнеров, то по внутренним угрозам нам никто не поможет, мы должны справляться сами. Сегодня государство по внутренним вопросам делает все возможное, чтобы эти угрозы снизить. Президент поставил такую задачу перед нами", - сказал Иманкулов, призвав участников предстоящих выборов, различные политические силы действовать в рамках закона. В свою очередь он гарантировал проведение честных выборов.

Важность внутренней безопасности в стране отметил в своем выступлении и политолог Марс Сариев. Он считает, что Кыргызстан должен пересмотреть концепцию безопасности, "ведь она зависит от конструкторов, проектировщиков, которые моделируют ситуацию в Центральной Азии".

"Еще Черчилль во время второй мировой войны сказал, что обстоятельства нужно не только использовать, но и создавать. В этом смысле мы проигрываем, потому что используем только реагирование на уже существующие угрозы, на уже существующие ситуации. У нас "хромает" проактивный подход. Именно он позволяет формировать ситуации. Нам нужно использовать комбинированный - реактивный с проактивным подходами к ситуации, в сфере безопасности в том числе. Именно такой подход использует Запад, к примеру, в Грузии, Украине и на Кавказе, а на подходе - Центральная Азия.

И если мы не учтем это, то угрозы существуют и, мы к ним можем быть не готовы. При всем при этом очень важна внутренняя безопасность.

Опасность составляют как спящие ячейки некоторых экстремистских организаций, которые есть на территории КР. Также возможную опасность представляет использование этнических меньшинств, живущих обособленными сообществами. Примером можно привести Казахстан - мы еще помним ситуации с дунганскими селами", - заключил эксперт.