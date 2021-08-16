Погода
$ 84.40 - 84.72
€ 99.15 - 100.27

30 цветочных клумб - подарок "Бишкекзеленхоза" к 30-летию независимости КР

179  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тридцать цветочных клумб создали сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" к 30-летию независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Работа над цветочными композициями длилась не один день, и уже сейчас за две недели до праздника горожане и гости кыргызской столицы могут увидеть и оценить их работу.

При создании клумб учитывалось несколько факторов. Например, как высаженные цветы будут смотреться в то или иное время года. Чтобы клумба выглядела гармонично, растения должны быть совместимы, а их цвета сочетаемы. Все эти тонкости наши агрономы учитывали. А мастера-озеленители бережно ухаживали за цветами весь сезон.

Цветочный подарок "Бишкекзеленхоза" – это, своего рода, символ независимости Кыргызстана. Увидеть эти однолетние растения, насладиться их красотой, сделать фото на память можно на аллее молодежи, около Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, в Правительственном и Физкультурном скверах, Дубовом парке, на Южной магистрали, в парке "Ынтымак 2", на пересечении улицы Ахунбаева и улицы 7 апреля, а также вдоль улицы Чолпон-Атинской.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404937
Теги:
День независимости, озеленение, праздник, Бишкек, Бишкекзеленхоз, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  