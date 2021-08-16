30 цветочных клумб - подарок "Бишкекзеленхоза" к 30-летию независимости КР

Тридцать цветочных клумб создали сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" к 30-летию независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Работа над цветочными композициями длилась не один день, и уже сейчас за две недели до праздника горожане и гости кыргызской столицы могут увидеть и оценить их работу.

При создании клумб учитывалось несколько факторов. Например, как высаженные цветы будут смотреться в то или иное время года. Чтобы клумба выглядела гармонично, растения должны быть совместимы, а их цвета сочетаемы. Все эти тонкости наши агрономы учитывали. А мастера-озеленители бережно ухаживали за цветами весь сезон.

Цветочный подарок "Бишкекзеленхоза" – это, своего рода, символ независимости Кыргызстана. Увидеть эти однолетние растения, насладиться их красотой, сделать фото на память можно на аллее молодежи, около Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, в Правительственном и Физкультурном скверах, Дубовом парке, на Южной магистрали, в парке "Ынтымак 2", на пересечении улицы Ахунбаева и улицы 7 апреля, а также вдоль улицы Чолпон-Атинской.